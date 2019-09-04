Запашный назвал причину экстренной операции

Причиной операции, которую перенес в Германии заслуженный артист России Аскольд Запашный, стало обострение грыжи.

По словам дрессировщика, проблемы с позвоночником беспокоят его уже много лет. «У меня стоит три импланта (протеза), титановая конструкция. Следили, контролировали грыжу, а она резко увеличилась, передавила нерв — и пришлось срочно операцию делать, чтобы не потерять возможность ходить», — приводит слова Запашного телеканал «360».

Артист отметил, что «одним днем» полетел в Германию и там его экстренно прооперировали. Операция прошла успешно. Запашного уже перевели из реанимации в палату, уточняет сайт kp.ru.

«Я потихонечку начинаю восстанавливаться. Ноги, руки шевелятся. Вроде всё хорошо», — рассказал он.

В клинике артист останется на неделю, а полное восстановление займет около шести недель. При этом Запашный выразил надежду, что сможет вернуться к работе уже 12 сентября.

Ранее в этот же день Запашный сообщил в своем Instagram, что перенес операцию. Он уточнил, что она является пятой манипуляцией на позвоночнике.