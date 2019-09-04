Аскольда Запашного срочно прооперировали
Заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес операцию в Германии. Об этом знаменитый дрессировщик сообщил в Instagram.
Запашный рассказал о проблемах со спиной и отметил, что чувствует себя неплохо.
«Строишь-строишь планы, а через два дня оказываешься на больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночнике», - написал артист.
Он также поблагодарил врачей, которые снова «превратили его из инвалида в работоспособного человека», и поклонников за поддержку.
Запашный отметил, что планирует вернуться в строй как можно скорее.
В июне сообщалось, что Аскольд Запашный с женой и детьми попал в автомобильную аварию в Москве.