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Аскольда Запашного срочно прооперировали

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес операцию в Германии. Об этом знаменитый дрессировщик сообщил в Instagram.

Запашный рассказал о проблемах со спиной и отметил, что чувствует себя неплохо.

«Строишь-строишь планы, а через два дня оказываешься на больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночнике», - написал артист.

инстаграм

Он также поблагодарил врачей, которые снова «превратили его из инвалида в работоспособного человека», и поклонников за поддержку.

Запашный отметил, что планирует вернуться в строй как можно скорее.

В июне сообщалось, что Аскольд Запашный с женой и детьми попал в автомобильную аварию в Москве.

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