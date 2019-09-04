Аскольда Запашного срочно прооперировали

Заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес операцию в Германии. Об этом знаменитый дрессировщик сообщил в Instagram.

Запашный рассказал о проблемах со спиной и отметил, что чувствует себя неплохо.

«Строишь-строишь планы, а через два дня оказываешься на больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночнике», - написал артист.

Он также поблагодарил врачей, которые снова «превратили его из инвалида в работоспособного человека», и поклонников за поддержку.

Запашный отметил, что планирует вернуться в строй как можно скорее.

В июне сообщалось, что Аскольд Запашный с женой и детьми попал в автомобильную аварию в Москве.