Американские истребители для Болгарии подешевели на $56 млн

Истребители F-16 Block 70, за которые Болгария перевела американскому Агентству по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) $1,2 млрд, подешевели на $56 млн.

По словам вице-премьера и министра обороны страны Красимира Каракачанова, конгресс США одобрил выделение Болгарии $56 млн в качестве военной помощи. Эти средства частично компенсируют затраты на модернизацию авиабазы «Граф Игнатьев», где с 2023 года будут базироваться новые F-16 Block 70.

Законы о ратификации договоров о покупке восьми истребителей F-16 Block 70 у американского производителя Lockheed Martin, приобретении оборудования и вооружения для них вступили в силу 30 июля, напоминает в среду, 4 сентября, ТАСС. Обязательным условием сделки была предоплата в 100%.

Первые шесть самолетов прибудут в страну до конца 2023 года, а остальные — в начале 2024 года.

В Госдепартаменте отметили, что сделка будет способствовать задачам внешней политики США, а также укреплению безопасности ее партнера и НАТО в целом.