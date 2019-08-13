Болгария купила у США восемь истребителей F-16 за $1,2 млрд

Болгария перевела американскому Агентству по оборонному сотрудничеству и безопасности сумму в размере $1,2 млрд за восемь многоцелевых истребителей F-16 Block 70 и необходимого для них оборудования и вооружения, сообщает минобороны страны.

Уточняется, что $1,2 млрд — это вся необходимая сумма. С подтверждением американцами получения транша контракты вступили в силу и началось их техническое исполнение.

Законы о ратификации договоров о покупке восьми F-16 Block 70 у американской Lockheed Martin вступили в силу 30 июля. Обязательным условием сделки была предоплата в 100%. Контракт также предусматривает строительство заводов по ремонту оборудования истребителей и сотрудничество со специалистами из США, поставку боеприпасов, в том числе ракет класса «воздух–воздух».

Ожидается, что первые шесть самолетов будут доставлены в Болгарию до конца 2023 года, а остальные — в начале 2024 года. За это время на территории страны должна быть подготовлена наземная база по обслуживанию истребителей, обучены пилоты и технический персонал.

В Госдепартаменте отметили, что сделка будет способствовать задачам внешней политики США, а также укреплению безопасности ее партнера и НАТО в целом.