Водородные поезда решили тестировать на Сахалине

Группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) вместе с Росатомом планируют выпускать в России поезда на водородном топливе, а РЖД рассматривают остров Сахалин как пилотный полигон для их запуска. Об этом в среду, 4 сентября, заявили в железнодорожной компании.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах подписали в ходе V Восточного экономического форума гендиректор РЖД Олег Белозеров, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор ТМХ Кирилл Липа, передает ТАСС.

Отмечается, что запуск поездов на водороде и систем обеспечения их эксплуатации, включающих производство водорода и топливных элементов, транспортировку, хранение и заправку, требует предварительного технико-экономического обоснования, расчета стоимости жизненного цикла и проведения комплексных испытаний.

Пилотным полигоном для отработки организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородном топливе и систем обеспечения их эксплуатации может стать инфраструктура острова Сахалин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

В конце августа сообщалось, что РЖД впервые показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека.