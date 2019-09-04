Сумку с 3 млн рублей похитили у водителя Lexus на востоке Москвы

Неизвестный на востоке Москвы распылил из баллончика в лицо водителю Lexus неустановленную жидкость и украл из салона машины сумку более чем с 3 млн рублей. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Сокольнический Вал, дом 50, корпус 2. В сумке, которую похитил злоумышленник, были 3,248 млн рублей, передает ТАСС.

В августе сообщалось, что грабитель отобрал у безработной 20-летней москвички сумку с 1,4 млн рублей. Инцидент произошел на улице Ясеневой.