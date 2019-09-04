Украинка держала 36-летнего сына на цепи ради его пенсии

В Днепропетровской области Украины полицейские освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи его мать, пишет «Страна.ua».

Отмечается, что в полицию об удержании потерпевшего сообщили соседи. По данным издания, целью матери была пенсия мужчины, у которого есть группа инвалидности.

Пострадавшего освободили и доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году на Украине задержали супругов, которые удерживали в рабстве более 100 человек.