Украинка держала 36-летнего сына на цепи ради его пенсии
В Днепропетровской области Украины полицейские освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи его мать, пишет «Страна.ua».
Отмечается, что в полицию об удержании потерпевшего сообщили соседи. По данным издания, целью матери была пенсия мужчины, у которого есть группа инвалидности.
Пострадавшего освободили и доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В прошлом году на Украине задержали супругов, которые удерживали в рабстве более 100 человек.