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Суд постановил восстановить пропуск в Белый дом журналиста Playboy

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Фото: facebook.com/Brian J. Karem
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Окружной суд Вашингтона удовлетворил иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика CNN Брайана Карема и постановил восстановить его пропуск в Белый дом. Решение суда опубликовано 2 сентября.

В августе Карем подал в суд на президента США Дональда Трампа и его пресс-секретаря Стефани Гришэм за приостановку действия его пропуска на открытые мероприятия в Белом доме.

По мнению журналиста, причиной отказа во входе в резиденцию американского лидера стала его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника Трампа.

В итоге Карем обвинил Трампа и Гришэм в нарушении положений конституции, гарантирующих право на свободу слова и надлежащий судебный процесс, пишет ТАСС.

В 2018 году на Трампа также подавали в суд за отзыв аккредитации журналиста. Белый дом тогда объяснил отзыв пропуска у корреспондента CNN Джима Акосты его домогательствами в адрес стажера.

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