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Трамп назвал фейковые новости главными врагами США

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает главными противниками страны фейковые новости. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в понедельник, 2 сентября.

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«Наш основной противник — фейковые новостные СМИ. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что некоторые СМИ не ссылаются на источники и не проверяют полученную информацию перед публикацией.

18 августа американский лидер заявил о достижении журналистикой «нового дна» в истории страны. По его мнению, американская журналистика «не более чем машина пропаганды Демократической партии».

Также он назвал провальной газету The New York Times. По мнению Трампа, она переходит от «фальшивого «русского сговора» к расизму и «охоте на ведьм».

15 августа глава Белого дома обвинил СМИ в попытках обвалить американскую экономику при помощи фейковых новостей.

Осенью 2018 года Трамп возмутился намеками СМИ на то, что он симпатизирует рабовладельческим штатам Юга в период гражданской войны в США. Тогда же американский президент устроил перепалку с журналистом The New York Times во время пресс-конференции.

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