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Около 50 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В аэропортах Москвы задержаны или отменены 47 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс-Расписания».

Так, по состоянию на 00:40 мск во Внуково задерживаются 12 рейсов, еще три отменены. В Домодедово 16 задержаны и 16 отменены. Изменений в расписаниях Шереметьево и Жуковского нет.

Причины задержек не уточняются.

17 августа Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса.

В ведомстве также разъяснили само этом понятие. Так, задержкой считается «перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете».

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