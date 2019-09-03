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Эксперты раскритиковали «Транснефть» из-за затягивания вопроса с грязной нефтью

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Затягивание вопроса с грязной нефтью чревато для России потерей международных рынков сбыта, считают российские эксперты. Они отмечают, что в сложившейся ситуации необходимо ввести международный аудит нефти, поступающей в систему «Транснефти».

По словам доктора экономических наук Михаила Делягина, проблема даже не в самом факте загрязнения нефти, а в отсутствии каких бы то ни было разъяснений со стороны «Транснефти» о том, как выходить из сложившейся ситуации.

«Назначенные» виновники — неубедительный ход для отвода глаз, «ищи, кому выгодно», убежден эксперт. Потому что для того чтобы объявленный виновник вылил такое количество загрязненной нефти, он должен пять лет работать без остановки.

«И где, извините, были системы контроля качества «Транснефти»?» — спрашивает Делягин.

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Главная же проблема на сегодня, по его мнению, в том, что Европа лихорадочно прорабатывает все альтернативные возможности получения нефти. И в основном из-за бездействия «Транснефти», что свидетельствует о ненадежности ее как партнера.

«Первое правило пиара: накосячил — объясни. Да, бывает так, что нельзя исправить. Объясни, черт возьми, что произошло, как это вообще теоретически возможно», — отмечает Делягин.

По итогам более чем странной политики «Транснефти» Россия может не только разрушить имидж, но и потерять ключевого партнера, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По ее словам, Европа — исторически ключевой регион поставок российских энергоносителей: и нефти, и газа. Поставки ведутся уже больше 50 лет, они не прерывались никогда, даже во времена холодной войны.

«Никакие политические распри не мешали России в полном объеме выполнять свои контрактные обязательства», — отмечает Косарева.

Тем более необъяснимым выглядит позиция «Транснефти» — ее невозможно анализировать с точки зрения здравого смысла, говорит эксперт.

В свою очередь гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев выразил недоумение реакцией «Транснефти» на предложение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера об ужесточении нормативов по содержанию в нефти хлорорганики до 1 ррм.

По его мнению, также очень логичным и разумным выглядит предложение ввести международный аудит нефти, поступающей в систему «Транснефти».

«Тут важно, какую позицию заняла «Транснефть». Они вместо того чтобы принять эти предложения, которые могли бы урегулировать ситуацию, начали говорить, что «Транснефть» к этому отношения иметь не собирается. Это ли не показатель того, что на воре шапка горит», — подчеркивает эксперт.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. 30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение якобы было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов заявили, что раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

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