«Роснефть» выступила против поставок нефти с содержанием хлорорганики до 6 ppm

«Роснефть» категорически возражает против заявленного «Транснефтью» продолжения поставок нефти с содержанием хлорорганики до 6 ppm. Об этом говорится на официальном сайте «Роснефти» в ответ на комментарий советника президента компании «Транснефть» Игоря Демина.

«Мы имеем признание того, что будет продолжено смешивание загрязненной нефти с качественным сырьем, сдаваемым в систему грузоотправителями (так называемое компаундирование). «Роснефть» категорически возражает против такого метода решения проблемы, поскольку это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки», — отметили в компании.

Ранее «Транснефть» на совещаниях в Минэнерго России заявила о намерении поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm. Это означает, что поставки сырья на экспорт через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ. Это может негативно отразиться на репутации России как добросовестного поставщика.

Ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями создала проблемы в обеспечении европейских стран качественной нефтью. В обращении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, которое прокомментировал Демин, отражена позиция европейских потребителей. В письме он, в частности, заявил о необходимости ужесточить нормативы содержания хлорорганики в ГОСТе и техническом регламенте до уровня не выше 1 ppm.

«Производители оборудования, которым располагают российские и европейские НПЗ, исключают возможность переработки нефти, содержащей хлорорганики больше 1 ppm, по причине коррозии и выхода оборудования из строя. Нефтепродукты, выработанные из некачественного сырья, могут приводить к выходу из строя двигателей и агрегатов, а применение авиатоплива с такими характеристиками может привести к непоправимым последствиям», — объяснили в «Роснефти».

Заявления Демина представляются неприемлемыми и неадекватными, потому что до сих пор ни он, ни «Транснефть» не ответили на вопросы, касающиеся инцидента с загрязненной нефтью: «что стало первопричиной; кто причастен к замене качественной нефти на суррогат; что происходит и будет происходить с 5 млн т суррогата, поставленного вместо законтрактованной нефти; существует ли согласованный с поставщиками и потребителями план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения нефти и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем», добавили в «Роснефти».

Компания также считает, что следует обратить внимание на ситуацию, которая складывается для России на экспортных рынках. В первую очередь речь идет о Европе, где Польша уже приступила к строительству альтернативного российскому маршрута доставки нефти. При этом Демин подвергает сомнению конструктивные предложения Шредера, который выступает за развитие сотрудничества с РФ в области поставок энергоресурсов в Европу, добавили в «Роснефти».

«В этой связи считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес», — говорится в заявлении «Роснефти», опубликованном 3 сентября на сайте компании.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение якобы было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов заявили, что раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.