Шойгу пообщался с коллегой из Франции в преддверии встречи в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 3 сентября, провел телефонные переговоры с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что телефонный разговор был проведен «с целью подготовки российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности», который состоится в Москве 9 сентября. Мероприятие пройдет в формате «2+2» — помимо министров обороны в нем примут участие представители внешнеполитических ведомств.

Как сообщалось 29 августа, вместе с Парли в Москву прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.