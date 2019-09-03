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Шойгу пообщался с коллегой из Франции в преддверии встречи в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 3 сентября, провел телефонные переговоры с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что телефонный разговор был проведен «с целью подготовки российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности», который состоится в Москве 9 сентября. Мероприятие пройдет в формате «2+2» — помимо министров обороны в нем примут участие представители внешнеполитических ведомств.

Как сообщалось 29 августа, вместе с Парли в Москву прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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