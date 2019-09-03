Врачи «Волны здоровья» помогут детям на Волге и Оке

Врачи федеральных медицинских центров помогут больным детям в рамках всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья». Теплоход «Василий Чапаев» с медработниками проплывет по Волге и Оке и будет останавливаться в населенных пунктах. Об этом заявила журналистам глава Минздрава России Вероника Скворцова в рамках подготовки мероприятия, которое пройдет в 2019 году в Центральном федеральном округе (ЦФО), говорится в пресс-релизе, который поступил «Известиям».

В этом году всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» состоится в 14-й раз — со 2 по 11 сентября. Теплоход с врачами пройдет по маршруту: Москва–Дубна–Рыбинск–Плес–Кинешма — Нижний Новгород — Муром–Рязань–Коломна–Москва. Впервые московские специалисты посетят Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области.

Скворцова уточнила, что «Волна здоровья» направлена на оказание адресной помощи детям с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. Также ее целью является внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни и спорта.

В каждом городе в заранее подготовленных списках есть сотни детей, которых местные минздравы отбирают для консультаций с московскими медиками. Это дети с различными сложными диагнозами. Их сопровождают родители и местные врачи. После осмотра столичными специалистами у них появляется шанс получить правильный диагноз и лечение в Москве. Все консультации бесплатные.

По традиции столичные педиатры проведут мастер-классы для молодых родителей по уходу и грудному вскармливанию новорожденных.

Также желающие смогут обучиться элементам оказания первой медицинской помощи.

В текущем году в большинстве городов по маршруту теплохода пройдут фестивали здорового образа жизни для молодежи. Это «Сохрани свое здоровье» и акция «10 тыс. шагов к жизни» — именно столько, чуть больше 7 км, должен проходить человек каждый день.

С начала «Волны здоровья» в 2006 году более 11 тыс. детей прошли медобследования и получили консультации врачей. Около 2 тыс. из них получили необходимую помощь в лучших клиниках Москвы.