В ЦСКА объяснили срыв перехода Комличенко

Нападающий чешского «Млады Болеслава» Николай Комличенко не перешел в российскую команду из-за того, что чешская сторона не пошла на компромисс в переговорах с игроком. Об этом изданию Sport24 рассказал генеральный директор московского клуба ЦСКА Роман Бабаев.

«Не договорились. Нам не пошел навстречу чешский клуб. Это не претензия, это их право... Формат, который мы предлагали, не был принят», — сказал Бабаев.

По его словам, кроме Комличенко были варианты, но хотелось лучшего от этой трансферной кампании.

В конце августа Sport24 сообщал, что ЦСКА собирается арендовать Комличенко с правом выкупа. Переход планировался в летнее трансферное окно (оно было закрыто 2 сентября). Чешский клуб, у которого контракт с игроком до лета 2021 года, рассчитывал продать футболиста полноценным трансфером за €2,5 млн. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего равняется €3,5 млн.

Комличенко — воспитанник клуба «Краснодар», выступает в чемпионате Чехии с 2016 года. В прошлом сезоне он забил 28 голов и стал лучшим бомбардиром первенства. В нынешнем сезоне игрок забил пять голов в четырех играх.