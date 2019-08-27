Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией

Черчесов объявил, кто будет защищать футбольную честь страны на отборе Чемпионата Европы 2020. Впервые в сборной — защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев и форвард чешского клуба «Млада-Боолеслав» Николай Комличенко.

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