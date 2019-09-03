Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна
Американская компания Apple разработала технологию отслеживания процесса сна пользователя для электронных часов Apple Watch. Об этом сообщает телеканал CNBC News.
По данным издания, разработка Time in Bed tracking могла появиться у компании после приобретения сервиса по мониторингу сна Beddit в 2017 году, хотя до этого Apple не давала владельцам «умных часов» следить за состоянием организма во время сна. Теперь же владельцы «яблочной» техники смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, куда будет передаваться информация с датчиков электронных часов, отмечает телеканал «360». В частности, устройство будет фиксировать шумы, движение и частоту сердечных сокращений.
В настоящее время неизвестно, понадобится ли пользователям менять модель часов на новую, чтобы воспользоваться этой функцией, или она будет работать и со старыми моделями. Ожидается, что Apple представит новые часы на официальной презентации 10 сентября, пишет REGNUM.
Функция отслеживания сна работает на устройствах Fitbit и Samsung, и новая разработка Apple, по мнению экспертов, позволит компании конкурировать с другими компаниями.
В конце августа стало известно, что Apple подала заявку на патент «умных часов» с поддержкой 5G.