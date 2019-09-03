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Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американская компания Apple разработала технологию отслеживания процесса сна пользователя для электронных часов Apple Watch. Об этом сообщает телеканал CNBC News.

По данным издания, разработка Time in Bed tracking могла появиться у компании после приобретения сервиса по мониторингу сна Beddit в 2017 году, хотя до этого Apple не давала владельцам «умных часов» следить за состоянием организма во время сна. Теперь же владельцы «яблочной» техники смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, куда будет передаваться информация с датчиков электронных часов, отмечает телеканал «360». В частности, устройство будет фиксировать шумы, движение и частоту сердечных сокращений.

В настоящее время неизвестно, понадобится ли пользователям менять модель часов на новую, чтобы воспользоваться этой функцией, или она будет работать и со старыми моделями. Ожидается, что Apple представит новые часы на официальной презентации 10 сентября, пишет REGNUM.

Функция отслеживания сна работает на устройствах Fitbit и Samsung, и новая разработка Apple, по мнению экспертов, позволит компании конкурировать с другими компаниями.

В конце августа стало известно, что Apple подала заявку на патент «умных часов» с поддержкой 5G.

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