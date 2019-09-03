Взрыв уничтожил несколько домов в Антверпене в Бельгии

Взрыв разрушил три частных дома в предместье бельгийского Антверпена (коммуна Вилрейк). Несколько человек ранены, говорится в Twitter полиции города.

Бельгийское издание Het Laatste Nieuws со ссылкой на полицию сообщает о трех извлеченных из-под завалов пострадавших. Телеканал VTM со ссылкой на представителя полиции уточняет, что один них находится в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в жилом районе около 12.30 по местному времени (13.30 мск).

Причина взрыва пока не известна. Местные жители отмечают, что в одном из разрушенных зданий велись ремонтные работы, но полиция пока не подтвердила эту информацию.

Многие дома рядом с местом взрыва получили повреждения. Некоторые жители жалуются на проблемы со здоровьем после инцидента. Начальная школа, находящаяся поблизости, эвакуирована.

На месте ЧП работают спасатели.