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Грузия пообещала не ограничивать работу компаний из России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Замглавы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили заявил, что страна не будет ограничивать работу российских компаний, если те не будут нарушать местное законодательство. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «РИА Новости».

«Грузия, как и все страны, не должна быть зависима от одной страны. Диверсификация экономики должна быть приоритетом. Конечно, торговля с Россией была, есть и будет, в конце концов, Россия и Грузия — соседи», — подчеркнул он.

Махароблишвили отметил, что при соблюдении закона об оккупированных территориях, у российских компаний не будет никаких проблем с бизнесом в Грузии ни сейчас, ни в будущем.

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Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Они возникли из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова, согласно протоколу, усадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли митинговать и спровоцировали массовые беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Москва решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты, в свою очередь, предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг. По его словам, он не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу и ради улучшения отношений между странами.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ходе так называемой пятидневной войны погибли более тысячи человек. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили грузинскую армию. 26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Южной Осетии.

В ответ на это Грузия признала Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, их посещение без официального разрешения Тбилиси считается незаконным.

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