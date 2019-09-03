Грузия пообещала не ограничивать работу компаний из России
Замглавы грузинского МИД Вахтанг Махароблишвили заявил, что страна не будет ограничивать работу российских компаний, если те не будут нарушать местное законодательство. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «РИА Новости».
«Грузия, как и все страны, не должна быть зависима от одной страны. Диверсификация экономики должна быть приоритетом. Конечно, торговля с Россией была, есть и будет, в конце концов, Россия и Грузия — соседи», — подчеркнул он.
Махароблишвили отметил, что при соблюдении закона об оккупированных территориях, у российских компаний не будет никаких проблем с бизнесом в Грузии ни сейчас, ни в будущем.
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Они возникли из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова, согласно протоколу, усадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли митинговать и спровоцировали массовые беспорядки в городе.
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Москва решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты, в свою очередь, предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг. По его словам, он не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу и ради улучшения отношений между странами.
Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ходе так называемой пятидневной войны погибли более тысячи человек. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили грузинскую армию. 26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Южной Осетии.
В ответ на это Грузия признала Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, их посещение без официального разрешения Тбилиси считается незаконным.