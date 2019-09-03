Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил особенность отношений, сложившихся у него с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 3 сентября он рассказал первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени», — пояснил Моди, понадеявшись, что он сможет обсудить много вопросов с главой российского государства.

По мнению Моди, взаимное доверие в отношениях между странами является самым большим достижением особой значимости.

21 августа посол Индии в России Венкатеш Варма рассказал о планах Моди на ВЭФе, на котором он станет главным гостем.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.