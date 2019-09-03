Прямой эфир
Сюжет:

Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил особенность отношений, сложившихся у него с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 3 сентября он рассказал первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени», — пояснил Моди, понадеявшись, что он сможет обсудить много вопросов с главой российского государства.

По мнению Моди, взаимное доверие в отношениях между странами является самым большим достижением особой значимости.

21 августа посол Индии в России Венкатеш Варма рассказал о планах Моди на ВЭФе, на котором он станет главным гостем.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шедевр Боттичелли покажут во Владивостоке на ВЭФ
В Кремле рассказали о планах Путина на ВЭФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019