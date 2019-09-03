Заводские испытания: работникам АНПЗ выплатили зарплаты

Сотрудникам Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) в Тюменской области выплатили зарплаты к Дню нефтяника. Это было непросто, так как счета предприятия заблокировали. Завод задолжал по кредитам несколько миллиардов рублей, против его бывшего хозяина Дмитрия Мазурова возбуждено уголовное дело. Эксплуатацию НПЗ пришлось приостановить на несколько месяцев. Новому руководству предприятия удалось рассчитаться с 2 тыс. человек и избежать сокращений. Подробнее — в материале «Известий».

Аресты и блокировки

Крупнейший частный НПЗ в России построил предприниматель Дмитрий Мазуров на кредиты Сбербанка. Завод заработал в 2006 году и на протяжении 12 лет наращивал мощности. В 2018-м были сданы в эксплуатацию последние установки. Тогда же у предприятия начались финансовые проблемы, работу несколько раз приостанавливали. Сбербанк заподозрил владельца в мошенничестве и хищении кредитных средств.

Ввиду невыполнения обязательств по кредитам финансовая организация получила 80% акций завода, а летом 2019-го инициировала против Мазурова уголовное дело. Следствием расследуется дело о невозврате кредита на $100 млн и продаже топлива по заниженным ценам. Сейчас Мазуров находится под арестом. Предприниматель проведет под стражей до середины сентября. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Работа завода приостановилась на несколько месяцев, в мае НПЗ подал заявление в суд о банкротстве. Решение о принятии иска к производству было оспорено в апелляции. Рассмотрение дела остановили.

Чтобы выйти из кризиса, Сбербанк привлек в качестве партнера компанию «Socar Энергоресурс» во главе с гендиректором Фаридом Джафаровым. Для работы предприятия была выбрана давальческая схема: Socar поставляет заводу сырую нефть, платит комиссию за переработку, а затем забирает нефтепродукты.

Возникла другая проблема. Выяснилось, что Мазуров несколько раз брал крупные кредиты в разных банках, а использование этих средств вызывает сомнение. Часть денежных средств шла на финансирование производственных компаний — Антипинского и Марийского НПЗ, а часть использовалась предпринимателем по своему усмотрению. В итоге иск против Мазурова подал один из крупных кредиторов — Промсвязьбанк. Это и привело к аресту счетов завода и поставило под вопрос выплату зарплат сотрудникам. По большому счету сам НПЗ не имеет отношения к этим кредитам. Их взяла группа компаний Мазурова «Новый поток», а завод выступил поручителем.

Решение требовалось срочно. Задержка зарплаты могла сильно ухудшить финансовое положение работников. Напряжение в коллективе усиливалось. «Многие сотрудники завода закредитованы, выплаты по ипотеке и другим займам привязаны к датам. Любой сдвиг — катастрофа для людей, потому что начинаются проблемы с банками. Я не первый год работаю с людьми и понимаю, насколько им важно получать зарплату ровно в те даты, которые определены нашими трудовыми договоренностями», — сказал гендиректор АНПЗ Максим Андриасов.

К задаче подключились власти Тюменской области и лично губернатор Александр Моор. Совместными усилиями руководства НПЗ и администрации региона удалось добиться разблокировки на счетах суммы, необходимой для расчета с сотрудниками завода. 28 августа они получили зарплаты.

Пути решения

НПЗ возобновил производство 18 июля. Сбербанк и «Socar Энергоресурс» уверены: главное — сохранить завод и рабочие места для 2 тыс. человек.

Блокировка счетов поставила его работу под угрозу. Антипинский НПЗ — системообразующее для Тюмени предприятие. Его остановка создает риск и для экономики региона, и для всего российского топливно-энергетического комплекса. Без денег невозможно не только выдавать зарплаты работникам, но и обслуживать и ремонтировать оборудование, оплачивать аренду объектов и передвижного состава, а также рассчитываться с кредиторами.

Если завод лишится высококвалифицированных специалистов, найти им замену будет почти невозможно. К тому же НПЗ — предприятие повышенной опасности, его мощности должны работать стабильно и под постоянным контролем. Любые перебои могут привести к техногенным авариям.

Сейчас руководство завода проводит беседы с работниками. Им объясняют реальное положение дел и причины ареста счетов. Перспективы выплаты следующей зарплаты пока неоднозначны, но менеджеры усиленно ищут выход из положения, добиваются для завода льгот и послаблений. Уже удалось договориться с «Транснефтью» о снижении ставки на прокачку топлива на 25%. Тюменские власти тоже заинтересованы в работе завода и оказывают ему поддержку.

Несмотря на вынужденную приостановку работы, на заводе провели капитальный ремонт оборудования, заменили некоторые установки и детали и приняли на баланс две железнодорожные станции.

Новое руководство НПЗ намерено не только преодолеть кризис, но и выйти на 9–10 млн т продукции в год. Сейчас этот показатель составляет 7,5 млн т. В августе после двухмесячного простоя завод уже вышел на мощность 485 тыс. т.