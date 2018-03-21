Неэффективные НПЗ могут лишиться льгот

Налоговая система России нуждается в корректировке. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам. Его участники обсудили, в частности, возможные изменения налогообложения добычи и переработки нефти.

Кабинет министров ранее уже обсуждал возможный "маневр" в этой индустрии. Сейчас экспортная пошлина для сырой нефти выше, чем для продуктов ее переработки. Поэтому отечественным добывающим компаниям выгоднее перерабатывать полученное "черное золото" на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Минфин предлагал поэтапно снизить — вплоть до обнуления — пошлины и одновременно повысить налогообложение добычи. Это даст дополнительные ресурсы для бюджета, но может создать проблемы тем НПЗ, которые не провели модернизацию. Для прочих же предлагается предусмотреть возврат акцизов.

— Экономика развивается. Есть большие задачи, которые предстоит решать, в том числе задачи, которые вытекают из послания президента. И налоговой системе нужна определённая настройка. Всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи. С одной стороны, она наполняет бюджет, с другой стороны, должна стимулировать и структурные сдвиги. И баланс этих двух подходов – самая сложная задача, с которой приходится в этой сфере работать, — заявил Дмитрий Медведев. — Некоторые наши новации работают, некоторые идеи ещё только предстоит окончательно обсудить (ради чего в том числе мы встретились), включая, например, так называемое завершение налогового манёвра в нефтянке – здесь есть разные подходы, нужно по ним определиться.

К настоящему моменту, по оценкам Минэнерго, модернизировано чуть больше половины НПЗ. Минфин настаивает на завершении "маневра" и поддержке только эффективных переработчиков. Действующая сейчас экспортная пошлина, по сути, является субсидией для всех предприятий этой сферы.

Правительство РФ предложило новые механизмы поддержки бизнеса и для других отраслей. В частности, на ближайшие 10 лет предусмотрен вычет по налогу на прибыль организаций.

- К вычету могут предъявляться до 90% расходов на приобретение и реконструкцию объектов основных фондов. Тем самым мы дополнительно должны простимулировать инвестиционную активность предприятий, - сообщил премьер-министр.

1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. По его словам, необходимо обеспечить пополнение бюджетов всех уровней и при этом стимулировать экономический рост. После этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в ближайшее время представит предложения по настройке фискальной системы России. Предлагаемые изменения, анонсировал министр, позволят перенести часть нагрузки на бизнес с прямых налогов на косвенные.

Кроме того, как отметил на нынешнем совещании Дмитрий Медведев, необходимо совершенствовать информационное взаимодействие налоговых и таможенных органов, внедрять механизмы маркировки и отслеживания товаров, бороться с "серыми схемами" в бизнесе. В конечном счете это будет помогать нормальному, легальному бизнесу.