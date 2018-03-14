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Нижегородка просит взыскать с НПЗ 3 млн рублей за гибель супруга

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Жительница Нижнего Новгорода, чей муж погиб во время пожара на НПЗ «Лукойл» в октябре 2017 года, просит взыскать с предприятия более 3 млн рублей. Это единовременное пособие в размере 1 млн рублей и компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей. Кроме того, женщина просит назначить ей ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере около 20 тыс. рублей.

Авария на предприятии произошла 5 октября минувшего года. Во время ремонтных работ на одном из резервуаров произошло возгорание, а затем хлопок. Горела емкость размером в 50 тыс. кубометров. В результате четыре человека погибли. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

ИА «НьюсНН» напоминает, что ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» ранее уже перечислил семье погибшего 351 тыс. 917 рублей. Кроме того, ей, как и семьям других погибших, была выплачена максимально возможная компенсация в размере до 100 тыс. рублей из резервного фонда областного бюджета.

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