Нижегородка просит взыскать с НПЗ 3 млн рублей за гибель супруга

Жительница Нижнего Новгорода, чей муж погиб во время пожара на НПЗ «Лукойл» в октябре 2017 года, просит взыскать с предприятия более 3 млн рублей. Это единовременное пособие в размере 1 млн рублей и компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей. Кроме того, женщина просит назначить ей ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере около 20 тыс. рублей.

Авария на предприятии произошла 5 октября минувшего года. Во время ремонтных работ на одном из резервуаров произошло возгорание, а затем хлопок. Горела емкость размером в 50 тыс. кубометров. В результате четыре человека погибли. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

ИА «НьюсНН» напоминает, что ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» ранее уже перечислил семье погибшего 351 тыс. 917 рублей. Кроме того, ей, как и семьям других погибших, была выплачена максимально возможная компенсация в размере до 100 тыс. рублей из резервного фонда областного бюджета.