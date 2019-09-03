«ВКонтакте» запустила генератор QR-кодов

«ВКонтакте» запустила бесплатный сервис, позволяющий генерировать QR-коды с любой ссылкой и дизайном. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Воспользоваться новым сервисом можно через платформу мини-приложений «ВКонтакте» или на отдельном сайте. Специальных навыков не требуется — для создания кода нужно только загрузить ссылку, текст и картинку или логотип (также в программе есть готовые шаблоны).

В августе интернет-магазин AliExpress запустил продажу товаров через «Вконтакте». Сервис работает на платформе VK Mini Apps, установки не требует и открывается сразу в мобильном приложении соцсети. В дальнейшем планируется развивать совместную экосистему, где пользователи смогут находить интересные товары и делиться опытом покупок.