AliExpress запустил продажу товаров через «ВКонтакте»

Интернет-гипермаркет AliExpress начал работу в мобильном приложении соцсети «ВКонтакте» с полным ассортиментом маркетплейса, говорится в сообщении соцсети в среду, 21 августа.

Сервис работает на платформе VK Mini Apps, установки не требует и открывается сразу в мобильном приложении соцсети, передает «РИА Новости». То есть, пользователи смогут отыскать нужные им товары и приобрести их, не покидая «ВКонтакте».

По словам главы электронной коммерции соцсети Ирины Денежкиной, приложение станет одним из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении «социальной коммерции» — вместе с AliExpress «ВКонтакте» развивает экосистему, где пользователи смогут находить интересные товары и делиться опытом покупок.

В сентябре 2018 года компании Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и РФПИ подписали соглашение о создании совместного предприятия. В рамках соглашения Alibaba передаст контрольный пакет в AliExpress Russia российским партнерам проекта.