Соцсеть «ВКонтакте» представила музыкальные стикеры

Социальная сеть «ВКонтакте» представила музыкальные стикеры. Теперь и сообщества, и пользователи могут добавлять фрагменты из треков в свои истории. В плейлисты можно включать песни из любых историй. Об этом в среду, 7 августа, сообщили «Известиям» в пресс-службе соцсети.

VK стала первой российской платформой, использующей для такой функции базу собственного музыкального сервиса, говорится в сообщении. «Чтобы добавить песню, нужно прикрепить к истории стикер «Музыка», — сказали в пресс-службе.

Треки находятся в специальном каталоге, их можно найти через поиск или в подборках «Популярное», «Новинки» и «Выбор редакции».

Платную или пробную подписку в музыкальных сервисах соцсети и BOOM используют более 2,5 млн человек. Ранее в среду стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию, которая скрывает число лайков и репостов под постами пользователей.