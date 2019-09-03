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Строительство здания аэровокзала началось в Курске

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В Курске стартовало строительство нового здания терминала внутренних авиалиний. Врио губернатора региона Роман Старовойт заложил первый камень в основание гавани во вторник, 3 сентября.

Аэровокзал площадью 3780 кв. м будет оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров. Предполагается, что он обеспечит высокую пропускную способность аэропорта.

«Существующее здание аэропорта историческое, ему около 50 лет, оно не соответствует требованиям обслуживания авиаузлов. Поэтому было принято решение о старте инвестиционного проекта по строительству нового здания аэровокзала», — приводит слова Старовойта «Курская правда».

Директор Курского аэропорта Валерия Стоянова отмечает, что история гражданской авиации в регионе ведет свое начало с 1946 года. Новый аэровокзал, по ее словам, предоставит курянам новые транспортные возможности.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в I квартале 2021 года.

Ранее в Ростовской области завершилось строительство второго этапа подъезда к аэропорту Платов. Стоимость дороги составила 1,4 млрд рублей.

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