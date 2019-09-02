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Новый терминал аэропорта Хабаровска откроют через несколько недель

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Новый терминал внутреннего сообщения аэропорта Хабаровска прошел проверку Росавиации и получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Торжественное открытие состоится в конце сентября — начале октября.

«Сейчас в терминале продолжаются пуско-наладочные работы и тесты всех систем», — пояснила начальник отдела по связям с общественностью аэропорта Хабаровска Анастасия Хаустова.

Инвестиции в проект составили 4,9 млрд рублей, генподрядчиком стала турецкая фирма «ЛимакМаращСтрой», ранее сдавшая ростовский аэропорт Платов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Воздушная гавань Хабаровска после реконструкции сможет обслуживать в соответствии с современными стандартами 1,2 тыс. пассажиров в час и до 3 млн пассажиров в год. В новом терминале есть три телетрапа, 12 лифтов и семь эскалаторов. В общей сложности в Хабаровском крае до 2024 года должна завершиться реконструкция четырех аэропортов.

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