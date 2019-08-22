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Гардероб с длительным хранением открыли в аэропорту Нижнего Новгорода

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В аэропорту Нижнего Новгорода появился гардероб. Пассажиры, вылетающие в города с изменением погоды, смогут оставить вещи до возвращения.

Гардероб разместился слева от стоек регистрации на первом этаже аэропорта «Стригино». Он будет работать круглосуточно. Пассажиры смогут сдать вещи, если вылетают в города, где погодные условия сильно отличаются от нижегородских. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Хранение вещей в гардеробе будет платным. Сотрудники упакуют одежду в чехлы и опломбируют. Стоимость пользования гардеробом не уточняется.

Ранее сообщалось, что к столичному аэропорту Шереметьево строят новый участок железнодорожной ветки. Поезда смогут подъезжать к терминалу В. Эксплуатация ветки стартует в 2022 году.

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