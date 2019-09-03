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Более 740 тыс. жителей Пензенской области планируют привить от гриппа

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В Пензенской области стартовала иммунизация населения против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В рамках национального календаря прививок планируют привить 138,1 тыс. детей и 602 тыс. взрослых, в том числе 2 тыс. беременных женщин. Еще 34 тыс. пензенцев из групп риска, не вошедших в календарь, будут привиты за счет иных источников финансирования, пишет ИА «Пенза-пресс».

Как отмечает начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздрава области Галина Рожкова, основной категорией вакцинируемых являются люди старше 55 лет. По ее словам, это связано с тем, что «именно эта категория дает наибольший прирост смертности от осложнений». В планах — привить не менее 95% населения старше 55 лет.

В группу риска также входят студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, призывники, люди с хроническими заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Завершить прививочную кампанию планируют 25 ноября.

Ранее стало известно, что альтернативный вид теста для выявления туберкулезной инфекции, разработанный в России, появится на рынке в сентябре, после чего его можно будет использовать вместо проб Манту.

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