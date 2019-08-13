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Повторную вакцинацию детей от полиомиелита проведут на Ставрополье

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В Ставропольском крае проведут подчищающую иммунизацию детей против полиомиелита. Прививку поставят тем детям, которые ранее по каким-либо причинам не получили вторую вакцину.

О планируемой вакцинации сообщило региональное министерство здравоохранения. По данным ведомства, Ставрополье получили 10 тыс. доз вакцины для подчищающей иммунизации. Прививки детям будут ставить до конца сентября, сообщает NewsTracker.

Препарат был закуплен на средства регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае проводится иммунизация населения в связи с паводком. Жители региона могут поставить прививки против дизентерии, брюшного тифа и гепатита А.

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