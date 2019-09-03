Собака больше месяца просидела около погибшего в Мурманской области туриста

В Ловозерском районе Мурманской области обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена на странице поискового отряда «МурманСпас» в соцсети «Вконтакте».

В конце июля мужчина прибыл в Мурманскую область со своей собакой, золотистым ретривером. Последний раз он вышел на связь 25 июля из поселка Умба, после чего пропал, уточняет телеканал «78».

Тело туриста обнаружили 2 сентября. Его пес все это время находился рядом. Собака была жива, но сильно истощена.

По информации ИА «Би-порт», 27 июля мужчина оставил свой автомобиль на парковке и направился в сторону Сейдозера. Его тело было обнаружено в 3,5 км от этого места.

Как уточняет агентство, Мончегорский следственный отдел по факту произошедшего организовал доследственную проверку.