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Москвичам пообещали теплую сухую погоду на 3 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Теплая погода с переменной облачностью и без осадков ожидает жителей Москвы во вторник, 3 сентября, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут +23...+25 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Давление на уровне 749 мм рт. ст.

В ночь на среду, 4 сентября, температура опустится до +12...+14 градусов, ветер усилится до 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Ранее в сентябре научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Это характерно для северных широт и средней полосы России.

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