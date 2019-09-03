Москвичам пообещали теплую сухую погоду на 3 сентября

Теплая погода с переменной облачностью и без осадков ожидает жителей Москвы во вторник, 3 сентября, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут +23...+25 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Давление на уровне 749 мм рт. ст.

В ночь на среду, 4 сентября, температура опустится до +12...+14 градусов, ветер усилится до 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Ранее в сентябре научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Это характерно для северных широт и средней полосы России.