Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах

На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек. Все жертвы - жители острова Абако, среди них - семилетний мальчик.

Эпицентр урагана находится в 170 км к востоку от Палм-Бич во Флориде. Скорость порывов ветра достигает 63,8 м/с.