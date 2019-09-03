Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку

Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Кроме того, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума.

По его словам, санкции мешают нормальному выстраиванию деловых связей, однако американские бизнесмены довольно прагматично смотрят на данную ситуацию и не теряют интереса к ведению дел в России. Сама Москва также проявляет интерес к возобновлению постоянного авиасообщения между Аляской и пограничными российскими регионами.

«Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм <…> Несмотря на ужесточение политики Вашингтона, американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке», — указал Антонов.

Посол также отметил и возросший туристический интерес у граждан Соединенных Штатов из-за желания простых американцев увидеть современную РФ, а не верить тиражируемым на Западе образам.

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«Американцы стремятся собственными глазами увидеть современную Россию»