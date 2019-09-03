АФК «Система» может продать производителя сверхдальних радаров

АФК «Система» готова продать часть акций концерна «Радиотехнические и информационные системы» — производителя сверхдальнобойных радиолокационных станций (РЛС). Наиболее вероятный их покупатель — концерн «Алмаз-Антей», выпускающий системы С-400 и С-500. Об этом «Известиям» сообщили источники в отрасли.

Отмечается, что объединение усилий концернов, занимающихся ПВО и ПРО, может положительно сказаться на оборонной отрасли.

«Объединение компетенций должно принести положительный эффект, например, ускорить разработки и сократить издержки при выпуске продукции», — сообщил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Предприятие «РТИ Системы» считается мировым лидером в области загоризонтной и сверхмощной дальней радиолокации. Дальность обнаружения целей у таких станций доходит до 6 тыс. км.

Эксперты оценивают объем сделки в несколько миллиардов рублей.

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Уходят с радаров: АФК «Система» продает концерн РТИ