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«Алмаз-Антей» подписал контракт с минобороны Белоруссии на ремонт ракет для С-300

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках международного авиасалона МАКС-2019 подписал контракт с министерством обороны Белоруссии на ремонт ракет для С-300 и обслуживание комплексов «Тор-М2К». Об этом в среду, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и министерство обороны Республики Беларусь на полях международного авиационно-космического салона МАКС-2019 заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также на послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К», — говорится в сообщении.

В феврале посол России в Белоруссии Михаил Бабич высоко оценил уровень сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере. По его словам, речь идет о взаимодействии стран как на уровне нормативной базы, так и на уровне межрегиональной группировки войск, что позволяет государствам быть готовыми к «отражению агрессии любого уровня».

По данным посольства России в Минске, около 90% поставок продукции Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетные комплексы «Тополь-М» и «Искандер», а также система залпового огня «Ураган» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. В свою очередь, более 200 российских предприятий являются поставщиками МЗКТ.

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