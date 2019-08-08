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Комплекс С-300 съехал в кювет в Белоруссии

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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При движении военной колонны в Белоруссии тягач с зенитно-ракетным комплексом С-300 съехал с дороги в кювет, сообщили 8 августа в Минобороны республики.

По словам представителя ведомства Натальи Гаврусик, колонна двигалась со скоростью 30 км/ч, но водитель ЗРК не справился с управлением.

«Водитель - военнослужащий срочной службы - не справился с управлением, в результате чего комплекс съехал с дороги. Пострадавших нет», - цитирует ее Белта.

Отмечается, что колонна с техникой двигалась из Полоцкого гарнизона в пункт постоянной дислокации. Сам комплекс С-300 не был загружен боевыми ракетами.

В апреле сообщалось, что в Польше на ходу загорелся грузовик американских военных.

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