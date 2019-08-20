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Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4, ракетную бригаду сформируют на востоке страны до конца 2019 года. Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Новая воинская часть будет развернута в структуре оперативно-стратегического командования (ОСК) Северного флота. Место дислокации формирований пока неизвестны.

«Арктика и Дальний Восток ещё в советское время считались потенциально опасными направлениями для воздушного нападения, поэтому их прикрывала одна из самых мощных и сильных армий противовоздушной обороны. Развертывание новой бригады — серьезное усиление на данном участке. Этим комплексам на гусеничном ходу не страшно любое бездорожье, поэтому их можно в любое время быстро перебросить на опасные направления. Очевидно, что бригаду интегрируют во вновь создаваемую сплошную систему ПВО», — поделился бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Отмечается, что по некоторым тактико-техническим характеристикам ЗРК С-300В4 превосходит даже новейшие С-400. Сильные стороны модернизированной «трехсотки» — вездеходность и мобильность, которые позволят оперативно перебрасывать подразделения, в том числе в труднодоступные места.

Модификация С-300В4 поступила на вооружение Сухопутных ПВО в 2014 году. Обновленная версия стала полностью цифровой. Она способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек. Дальность поражения — 400 км.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 21 августа.

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