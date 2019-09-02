Зеленский предложил еженедельно лишать мантий недостойных судей

Президент Украины Владимир Зеленский предложил еженедельно снимать с постов недостойных судей в рамках перезагрузки судебной системы страны. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».

Лидер государства заявил об этом в ходе совещания с представителями правительства, Верховной рады и правоохранительных органов.

«Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи», — сказал он.

При этом президент призвал начать с судей высшей инстанции «очищение» судейского корпуса, сообщает RT.

По его словам, более чем 2 тыс. вакансий в судах первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями до конца текущего года, пишет REGNUM.

29 августа Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов. Соответствующий проект закона о внесении изменений в конституцию страны был внесен в парламент.