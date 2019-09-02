Недовольный стрижкой сына отец побрил налысо парикмахеров

В Казахстане отец, недовольный стрижкой своего сына, побрил парикмахеров налысо. Об этом 2 сентября сообщает НТВ.

Инцидент произошел в казахстанском барбершопе. После того как отцу не понравилась прическа сына, он пришел в салон с битой и заставил парикмахеров побрить друг друга налысо. Та же участь постигла владельца парикмахерской.

После случившегося стилисты решили ответить обидчику. Они подкараулили мужчину во дворе, избили и заставили извиниться.

С заявлением в полицию никто из участников конфликта обращаться не стал.

В конце июля британский подросток, который хотел иметь стрижку «как у серфера», ужаснул своими волосами парикмахера.