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Недовольный стрижкой сына отец побрил налысо парикмахеров

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Казахстане отец, недовольный стрижкой своего сына, побрил парикмахеров налысо. Об этом 2 сентября сообщает НТВ.

Инцидент произошел в казахстанском барбершопе. После того как отцу не понравилась прическа сына, он пришел в салон с битой и заставил парикмахеров побрить друг друга налысо. Та же участь постигла владельца парикмахерской.

После случившегося стилисты решили ответить обидчику. Они подкараулили мужчину во дворе, избили и заставили извиниться.

С заявлением в полицию никто из участников конфликта обращаться не стал.

В конце июля британский подросток, который хотел иметь стрижку «как у серфера», ужаснул своими волосами парикмахера.

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