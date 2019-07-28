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В Британии не стригшийся десять лет подросток ужаснул парикмахера

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Фото: twitter.com
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В Великобритании подросток, который не стригся 10 лет, ужаснул парикмахера своими волосами. Об этом 26 июля сообщило издание Daily Mail.

14-летний мальчик Оуэйн Томас, у которого был диагностирован аутизм, всегда хотел иметь стрижку «как у серфера» и поэтому отказывался от любых манипуляций с волосами. Его голова была полностью покрыта колтунами, но на уговоры родителей сходить к парикмахеру он всегда отвечал отказом. Свои волосы он старался прятать под различными головными уборами, пока в ситуацию не вмешалось руководство школы.

Мальчику сказали, что волосы без ухода могут выпасть, и он решился на поход к парикмахеру. По словам мастера, он работал с такой «шевелюрой» впервые. При этом он отметил, что стрижка больше была похожа на «чистку картофеля» или сдирание обертки из-за огромного количества колтунов.

Парикмахеру удалось сохранить мальчику волосы и придать стрижке нормальную форму. Родители подростка были удивлены, насколько спокойно и хорошо он перенес процедуру.

«Я не могу поверить, что он был таким храбрым», — похвалил подростка отец.

Оуэйна записали на повторную стрижку в августе, но родители мальчика обещали не настаивать на походе к парикмахеру.

В октябре прошлого года основатель сиднейского салона красоты Raw стилист Энтони Нейдер рассказал об ошибках женщин, которые они совершают при укладке волос.

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