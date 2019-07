В Британии не стригшийся десять лет подросток ужаснул парикмахера

В Великобритании подросток, который не стригся 10 лет, ужаснул парикмахера своими волосами. Об этом 26 июля сообщило издание Daily Mail.

14-летний мальчик Оуэйн Томас, у которого был диагностирован аутизм, всегда хотел иметь стрижку «как у серфера» и поэтому отказывался от любых манипуляций с волосами. Его голова была полностью покрыта колтунами, но на уговоры родителей сходить к парикмахеру он всегда отвечал отказом. Свои волосы он старался прятать под различными головными уборами, пока в ситуацию не вмешалось руководство школы.

