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Скончался изобретатель укладки волос

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Фото: youtube.com
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Во Франции на 89 году жизни скончался предприниматель и парикмахер Патрик Алес, который считается изобретателем укладки волос.

«От Катрин Денев до Джеки Кеннеди — Патрик Алес создавал прически величайшим людям нашего времени. Он стал пионером в создании инновационных концепций по уходу за волосами», — говорится в сообщении, опубликованном созданной им группой Ales, передает во вторник, 21 мая, телеканал BFMTV.

Предприниматель, настоящее имя которого — Хесус Гонсалес, родился в 1930 году в испанском городе Сантандер. Позже, спасаясь от гражданской войны, его семья бежала во Францию. Как сообщает BFMTV, Алес в 1964 году изобрел процедуру укладки — придания волосам нужной формы при использовании фена.

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