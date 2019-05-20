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Умер певец Нильда Фернандес

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Франко-испанский шансонье Нильда Фернандес, известный редким мужским альтом, скончался в возрасте 61 года. Об этом 19 мая сообщило агентство France-Presse.

«Автор, композитор, переводчик, Нильда посвятил всю свою жизнь творчеству. Он воплощал до самой глубины своей души фигуру артиста», — говорится в заявлении семьи певца.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Даниэль (Нильда) Фернандес родился в 1957 году вблизи Барселоны, позже семья переехала в Лион.

Стал широко известен в 1987 году после выхода песни Madrid Madrid, пишет ТАСС.

В 2000-х пять лет жил в России, где записал несколько песен с Борисом Моисеевым, в том числе «Когда забудешь ты меня».

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