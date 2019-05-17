Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук

Обладатель Пулитцеровской премии за роман «Бунт на «Кейне» Герман Воук умер 17 мая на 104-м году жизни. Об этом сообщает АР со ссылкой на литературного агента писателя.

Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Прозаик родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России.

В 1952 году Воук получил Пулитцеровскую премию за роман «Бунт на «Кейне». По этому произведению был снят фильм, получивший семь номинаций на премию «Оскар». В истории рассказывается о старом тральщике «Кейн» во время войны, коротком бунте на нем и последовавшем за этим трибунале.

Другими двумя книгами, прославившими Воука, стали «Ветра войны» и «Война и память». Они повествуют о предыстории Второй мировой войны и жизни солдат на фронте. Во время войны Воук служил в Военно-морских силах США.