Прямой эфир

Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук

0
Фото: Global Look Press/Clinton Wallace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обладатель Пулитцеровской премии за роман «Бунт на «Кейне» Герман Воук умер 17 мая на 104-м году жизни. Об этом сообщает АР со ссылкой на литературного агента писателя.

Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Прозаик родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из России.

В 1952 году Воук получил Пулитцеровскую премию за роман «Бунт на «Кейне». По этому произведению был снят фильм, получивший семь номинаций на премию «Оскар». В истории рассказывается о старом тральщике «Кейн» во время войны, коротком бунте на нем и последовавшем за этим трибунале.

Другими двумя книгами, прославившими Воука, стали «Ветра войны» и «Война и память». Они повествуют о предыстории Второй мировой войны и жизни солдат на фронте. Во время войны Воук служил в Военно-морских силах США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла известная пластическими операциями телезвезда Эльза Паттон
Американская актриса Дорис Дэй умерла в 97 лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017