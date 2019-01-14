Пожилой мужчина отрезал волосы спящей пассажирке в Китае

Сотрудники правоохранительных органов в Китае задержали пожилого мужчину, который отрезал волосы спящей пассажирке автобуса, заявив, что его раздражала их длина. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в Гонконге утром 13 января. 65-летний мужчина признался, что его раздражали длинные волосы сидевшей впереди пассажирки, которые были собраны в конский хвост. При этом кончики волос доставали ему до колен.

По словам свидетелей, мужчина неожиданно вынул ножницы и отрезал девушке прядь волос, хотя на вид пассажир казался трезвым. Заметив это, остальные пассажиры заставили мужчину остановиться и разбудили женщину, которая заплакала, узнав о произошедшем.

После этого водитель автобуса вызвал полицию. Нарушитель порядка попытался сбежать на одной из остановок, однако пассажиры его остановили. Позже его задержали полицейские по подозрению в нанесении телесного повреждения. На вопрос, с какой целью мужчина брал с собой ножницы, нарушитель ответил, что работает парикмахером-стилистом.

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