Вторая по силе магнитная буря обрушилась на Землю

Вторая по силе за текущий год магнитная буря обрушилась на Землю, что зафиксировали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

«Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете», — сказано на сайте ученых в понедельник, 2 сентября.

Как пояснили специалисты, начало колебаний магнитного поля было зафиксировано в субботу, 31 августа, продолжалось всё воскресенье и пока идет всё утро понедельника. При этом днем в субботу и вечером в воскресенье уровень бури соответствовал двум баллам по пятибалльной шкале.

Ожидается, что к середине текущего дня амплитуда колебаний поля спадет, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться.

Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Более серьезное геомагнитное событие было зарегистрировано в середине мая, когда буря достигла третьего уровня из пяти возможных.