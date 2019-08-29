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В России прервется традиция мочиться на колесо автобуса перед стартом в космос

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Новые российские скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного космического корабля «Федерация» не предусматривают ширинку, что может положить конец традиции космонавтов мочиться на колесо автобуса перед стартом. Об этом в четверг, 29 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова.

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«Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди их помогают надевать, проверяют на герметичность, если что-то подтекает (выходит воздух. — Ред.), начинают искать где. Проверяют, как застегнуто. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина», — сказал он.

По словам Позднякова, если заказчик выскажет желание, предприятие готово добавить ширинку в скафандры.

Отмечается, что традицию мочиться на колесо автобуса перед стартом в космос заложил Юрий Гагарин. Для этого у скафандров поколения «Сокол-КВ-2», которые используются сейчас, предусмотрена ширинка.

Ранее в четверг стало известно, что автономные испытания нового космического скафандра «Сокол-М» начнутся в 2020 году. Предположительно, надевать скафандр удастся в два раза быстрее, а использовать его можно будет по меньшей мере 10 раз.

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