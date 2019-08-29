В России прервется традиция мочиться на колесо автобуса перед стартом в космос

Новые российские скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного космического корабля «Федерация» не предусматривают ширинку, что может положить конец традиции космонавтов мочиться на колесо автобуса перед стартом. Об этом в четверг, 29 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова.

«Есть техническое задание. Там нигде не написано, что нужно пописать на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди их помогают надевать, проверяют на герметичность, если что-то подтекает (выходит воздух. — Ред.), начинают искать где. Проверяют, как застегнуто. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина», — сказал он.

По словам Позднякова, если заказчик выскажет желание, предприятие готово добавить ширинку в скафандры.

Отмечается, что традицию мочиться на колесо автобуса перед стартом в космос заложил Юрий Гагарин. Для этого у скафандров поколения «Сокол-КВ-2», которые используются сейчас, предусмотрена ширинка.

Ранее в четверг стало известно, что автономные испытания нового космического скафандра «Сокол-М» начнутся в 2020 году. Предположительно, надевать скафандр удастся в два раза быстрее, а использовать его можно будет по меньшей мере 10 раз.