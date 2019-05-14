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Магнитная буря третьего уровня началась на Земле

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Фото: commons.wikimedia.org
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Самая крупная за последние 1,5–2 года магнитная буря началась на Земле. Об этом во вторник, 14 мая, рассказал главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) Сергей Богачев.

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По словам ученого, это связано с активностью Солнца. «Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи», — цитирует Богачева «РИА Новости».

Он отметил, что бывают и более серьезные магнитные бури. «Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов», — уточнил специалист. Он рассказал, что бури пятого балла встречаются раз в 10–20 лет.

Магнитная активность началась 13 мая около 6:00 мск и продлится до вечера 14 мая. Нормализация ожидается к ночи.

Богачев отметил, что пик бури пришелся на 13:10 мск. Также ученый порекомендовал метеочувствительным людям соблюдать осторожность, сообщает НСН.

В последний раз ученые лаборатории рентгеновской астрономии Физического института РАН предупреждали о вероятности магнитной бури 24 марта.

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