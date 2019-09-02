Движение на железной дороге в Выборгском районе остановлено из-за аварии

Грузовой поезд сообщением Высоцк–Выборг сошел с рельсов в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, тепловоз и четыре вагона сошли с рельсов из-за взреза стрелки.

Инцидент произошел в ночь на 2 сентября. Пострадавших нет, ущерб экологии авария не причинила, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Движения на этом участке для грузовых поездов нет, пассажирские составы по нему не следуют. Ремонтные бригады пытаются как можно быстрее устранить последствия схода вагонов с рельсов.

22 августа сообщалось, что в Пермском крае на перегоне Кишерть–Шумково несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов из-за того, что пути размыло дождями.